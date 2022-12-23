РФС отложил обсуждение перехода союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Исполком Российского футбольного союза не принял решения о выходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и вступлении в Азиатскую конфедерацию футбола, заявил вице-президент, член бюро исполкома Российского футбольного союза Игорь Каменской.

"По Азии взяли таймаут, думаю, до середины следующей недели", - сказал Каменской в пятницу журналистам после заседания исполкома РФС, на котором обсуждалась возможность перехода РФС в азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая ФИФА и УЕФА отстранили российские и белорусские команды.