Владимир Сычевой подписал контракт с "Крыльями Советов"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по футболу Владимир Сычевой перешел из "Оренбурга" в "Крылья Советов", сообщается на сайте самарского клуба в воскресенье.

Уточняется, что контракт рассчитан на 3,5 года.

26-летний Сычевой - воспитанник крымского футбола, выступал в детско-юношеской лиге Украины. В 2016-2020 годах играл за "Крымтеплицу".

В 2020 году он стал игроком омского "Иртыша", в июле 2021 года Сычевого подписал "Оренбург".

9 ноября сообщалось, что форвард заключил новое соглашение с "Оренбургом" - до 31 декабря 2024 года.

Сычевой проводит дебютный сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ). К настоящему моменту он забил 14 мячей в 15 матчах, что является лучшим результатом в текущем сезоне РПЛ. 17 ноября Сычевой дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеском матче против Таджикистана.