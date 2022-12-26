Чернышенко заявил, что речи об изоляции спортивной России не идет

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Более 13 тысяч спортивных соревнований различного уровня прошли в 2022 году на территории России, несмотря на санкции, наложенные на российский спорт со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В 2022 году прошли около 13 тысяч соревнований различного уровня, что соответствует показателю прошлого года. Это было непросто, так как была планированная дискриминационная политика в отношении России, которая не принесла результатов недружественным странам, лишив их зрелищности и объективности. Но все вернется на круги своя, главное, к этому моменту быть в форме", - сказал Чернышенко в ходе брифинга в Координационном центре правительства РФ в Москве.

"Нет никакой изоляции наших спортсменов. Более 2 млн спортсменов из 30 стран приняли участие в 9 тысячах наших соревнованиях спорта высших достижений, что создало конкурентную среду. На Играх Дружбы в Казани по водным видам спорта выступили более 3 тысяч спортсменов из большого количества стран", - добавил он.

"В следующем году мы планируем держать планку по числу проведенных соревнований не ниже 2022 года, то есть не мене 13 тысяч соревнований, чтобы сохранять уровень состязательности для наших спортсменов", - подчеркнул Чернышенко.