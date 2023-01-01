Свыше 1 млн поездок совершили пассажиры на московском транспорте в новогоднюю ночь

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Москвичи в новогоднюю ночь воспользовались городским транспортом более 1 миллиона раз, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"В Новый год в городском транспорте столицы совершено более 1 млн поездок - столько же, сколько и в прошлом году", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что самым популярным видом транспорта стали метро и МЦК - там было совершено 820 тысяч поездок. Наземным транспортом воспользовались более 200 тысяч раз, МЦД - 49,6 тысяч раз.

"Всего в новогоднюю ночь в метро было задержано 185 человек, в основном хулиганы. С помощью системы видеоаналитики было задержано 12 человек, которые находились в розыске", - добавили в дептрансе.

Городской транспорт работал в Москве всю новогоднюю ночь и осуществлял провоз пассажиров бесплатно.