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ЦСКА прервал шестиматчевую серию побед московского "Динамо" в КХЛ

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА в овертайме вырвали победу над столичным "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу ЦСКА. В его составе голы провели Сергей Плотников (12 минута), Константин Окулов (37) и Владислав Каменев (62). Авторы голов в составе "Динамо" - Джордан Уил (1) и Игорь Чернышев (34).

ЦСКА занимает третье место в Западной конференции, набрав 63 очка в 45 матчах. "Динамо" здесь же занимает пятую строчку – 60 очков в 46 матчах. "Динамо" прервало свою серию побед, составившую шесть матчей.

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