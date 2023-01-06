Футболист "Аякса" Дейли Блинд перешел в "Баварию"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - "Бавария" подписала контракт с нидерландским защитником Дейли Блиндом, сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Соглашение с 32-летним футболистом будет действовать до конца сезона.

Предыдущим клубом защитника сборной Нидерландов является амстердамский "Аякс", воспитанником которого он является. В "Аяксе" Блинд играл с 2008 по 2014 и с 2018 года до настоящее время. Кроме этого, с 2014 по 2018 год играл в английском "Манчестер Юнайтед".

Блинд – семикратный чемпион Нидерландов, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка этой страны. В составе МЮ по разу выиграл Лигу Европы, Кубок и Суперкубок Англии. В составе сборной Нидерландов стал бронзовым призером ЧМ.