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Умер экс-футболист сборной Италии, "Ювентуса" и "Челси" Виалли

Умер экс-футболист сборной Италии, "Ювентуса" и "Челси" Виалли
Джанлука Виалли
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной Италии по футболу Джанлука Виалли скончался в возрасте 58 лет, сообщается на сайте итальянской футбольной федерации.

Виалли, в последнее время работавший в тренерском штабе национальной команды Италии, ушел из жизни после продолжительной болезни.

Будучи игроком, Виалли защищал цвета итальянских "Кремонезе", "Сампдории" и "Ювентуса". Последним клубом в его игровой карьере был английский "Челси".

Он по разу становился чемпионом и обладателем Суперкубка Италии в составе "Сампдории" и "Ювентуса", с ними же выигрывал Кубок страны. С "Ювентусом" он также по разу стал победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (ныне – Лига Европы). В составе "Челси" выиграл Кубок обладателей Кубков УЕФА (ныне не существующий турнир), Суперкубок УЕФА, Кубок Англии.

Виалли – бронзовый призер чемпионата мира-1990 и чемпионата Европы-1988 в составе сборной Италии, за которую забил 16 мячей в 59 матчах.

Будучи тренером, Виалли возглавлял "Челси", при нем команда по разу выиграла Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Суперкубок Англии.

Хроника 05 января 2019 года – 06 января 2023 годаУмершие знаменитости
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