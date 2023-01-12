Российский легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Двукратный победитель командного чемпионата Европы в метании молота российский легкоатлет Сергей Литвинов заявил о том, что употреблял запрещенные препараты.

По словам спортсмена, весной 2012 года он применял туринабол и окснадронол и достиг прогресса в своих результатах.

"До их употребления я бросал на 79 м, допинг помог мне улучшить результаты на 2 м. Молот летел дальше без хорошего ощущения или хорошей техники. Тогда я чувствовал, что это неправильно. Я потерял все свои технические ощущения, с которыми раньше так усердно работал, а молот все еще летел далеко", - приводит слова спортсмена "Спорт-Экспресс".

Литвинов не смог отобраться на Олимпиаду-2012, неудачно выступив в чемпионате России.

"После этого я ничего не употреблял, потому что понял, что это не тот вид спорта, который мне нравится", - заявил он.

При этом Литвинов признается, что сотрудничал с зарубежными организациями в расследовании допинга в РФ.

"Когда начался российский допинговый скандал, я изо всех сил старался улучшить ситуацию в своей стране, создавал антидопинговое сообщество и помогал таким следователям, как Хайо Зеппельт. В конце концов, я не признался в своих грехах. Последние месяцы я передавал все подробности моего дела в AIU (Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике). Хочу извиниться перед легкоатлетическим сообществом", — добавил 36-летний Литвинов.

Литвинов является сыном олимпийского чемпиона в метании молота Сергея Литвинова.