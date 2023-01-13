Чемпионка России по хай-дайвингу погибла в автокатастрофе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российская хайдайверша Лейла Салямова ушла из жизни в результате травм, полученных в автокатастрофе, сообщается на сайте Федерации прыжков в воду России.

Трагедия с 23-летней спортсменкой произошла 12 января.

"Российская федерация прыжков в воду выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Лейлы", - говорится в сообщении.

Салямова в 2021 году стала первой россиянкой, попавшей на квалификационный отбор к чемпионату мира по хай-дайвингу. Она заняла 18-е место и прошла квалификацию. Также Салямова является чемпионкой России.