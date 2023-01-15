СКА стал первым участником плей-офф КХЛ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Петербургский СКА со счетом 3:1 обыграл хабаровский "Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей голы провели Дмитрий Яшкин (19-я минута), Максим Грошев (24), Святослав Гребенщиков (26), в составе "Амура" - Ярослав Лихачев (16).

В результате СКА, лидирующий в Западной конференции КХЛ, набрал 84 очка. Петербургская команда гарантировала себе место не ниже восьмого, опережая занимающую девятую строчку "Северсталь" (Череповец) на 33 очка. Таким образом, СКА стал первым клубом, обеспечившим себе место в плей-офф.

СКА является трехкратным обладателем Кубка Гагарина, но в последний раз команда выиграла трофей в 2017 году. Действующий победитель розыгрыша – московский ЦСКА.