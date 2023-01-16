Ник Кирьос снялся с Australian Open перед матчем с россиянином

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Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Австралийский теннисист Ник Кирьос отказался от участия в домашнем турнире Большого шлема Australian Open из-за-проблем с коленом.

"Это было непростое решение. Конечно, я очень разочарован", - приводит слова Кирьоса пресс-служба турнира.

21-я ракетка мира подчеркнул, что Australian Open – "один из самых важных турниров в моей карьере".

В первом круге соревнования Кирьос во вторник должен был сыграть с россиянином Романом Сафиуллиным, который, таким образом, автоматически вышел в следующий раунд.