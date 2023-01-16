Тарасова связала с шоу переход фигуристки Косторной в парное катание

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что переход чемпионки Европы Алены Косторной из одиночного в парное катание связан с ее участием в шоу.

"Считаю, что она пошла учить парные элементы и будет работать в шоу, она любит там выступать. Получится - будут рады все. "Это ход, чтобы выучить парные элементы и работать в шоу совместно с партнером", - приводит слова Тарасовой "Матч ТВ".

О том, что Косторная решила перейти в парное катание, стало известно в понедельник.