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Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев с крупным счетом победил американца Маркоса Гирона в стартовом круге турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Результат встречи – 6:0, 6:1, 6:2 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

В настоящий момент Медведев является восьмой ракеткой мира, Гирон – 56-й.

В следующем круге российский теннисист сыграет со 140-й ракеткой мира австралийцем Джоном Миллманом.

Australian Open традиционно открывает серию турниров Большого шлема в календарном году. Общий призовой фонд Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2023 году составляет $76,5 млн.

теннис Australian Open
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