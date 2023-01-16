Умер двукратный чемпион Европы по плаванию Барбиер

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пятикратный чемпион СССР по плаванию Леонид Барбиер скончался на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

"Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Федоровича", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что Барбиер ушел из жизни 15 января.

Заслуженный мастер спорта СССР Барбиер также дважды выиграл чемпионат Европы, шесть раз устанавливал рекорды Европы, 15 раз - рекорды СССР. Участник Олимпиады-1960, где занял пятое место.