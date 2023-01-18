Выступавшая в РПЛ "Томь" начала процесс исключения из РФС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Томь" (Томск) не рассчитывает на возрождение профессиональной команды в 2023 году, сообщает пресс-служба ФК.

"Уже практически на 100% понятно, что профессиональной команды в этом году не будет, следовательно, клуб теряет свой статус, исключается из РФС (Российский футбольный союз - ИФ). Теряет свой статус и академия "Томи". Детских тренеров постараются трудоустроить в другие футбольные школы - как и самих ребят, воспитанников академии", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что новым гендиректором клуба стал Виталий Соловьев, который находится в системе "Томи" с 1970-х годов и до недавнего времени занимал должность заместителя директора по эксплуатации.

Задача - выплатить долги

"На сегодняшний день главная задача нового руководителя - выплата накопившейся задолженности перед работниками клуба (есть обещание, что погашение начнется в ближайшее время), затем кардинальное сокращение штата и нормальное функционирование инфраструктуры. А на балансе у клуба, напомним, два стадиона, "Труд" и "Темп", а также тренировочная база в Калтае", - отмечает пресс-служба.

В "Томи" предполагают, что стадионы можно использовать в качестве мест проведения Юношеской футбольной Лиги России, первенства ЛФК, юношеских финалов Сибири и других турниров.

Как сообщалось, ФК "Томь" по итогам прошлого сезона занял 14 место в первенстве ФНЛ, сохранив прописку во втором по силе дивизионе России. Тем не менее в мае 2022 года "Томи" отказали в получении лицензии для участия в ФНЛ в сезоне 2022/23, а в конце месяца на тот момент врио губернатора Томской области Владимир Мазур исключил финансирование ФК из бюджета региона, но пообещал команде помочь с поиском спонсоров. В июне "Томь" не прошла лицензирование и в ФНЛ-2 из-за нарушения сроков подачи документов.

Финансовые проблемы клубу решить не удалось.