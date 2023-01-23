Судья показала белую карточку в матче Кубка Португалии по футболу

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В матче женского Кубка Португалии по футболу между "Бенфикой" и "Спортингом" судья показала белые карточки представителям обеих команд.

Инцидент произошел при счете 3:0 в пользу "Бенфики", когда одному из болельщиков на трибунах стадиона "Эстадио да Луш" в Лиссабоне стало плохо. На помощь к нему подбежали медицинские бригады и "Бенфики", и "Спортинга" и совместными усилиями привели болельщика в чувство. В результате главный судья матча показала обеим бригадам белые карточки.

Использование белой карточки - инициатива Национального плана этики в спорте Португалии (PNED). В отличие от желтых и красных карточек, которые в футболе используются как средство наказания, белые карточки направлены на поощрение соблюдения принципов честной игры.