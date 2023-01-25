Американец Томми Пол впервые вышел в полуфинал турнира Большого шлема
Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американский теннисист Томми Пол победил своего соотечественника Бена Шелтона в матче 1/4 финала проходящего в Мельбурне турнира Большого шлема Australian Open.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 6:4 в пользу Пола.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Пол занимает 35-е место, Шелтон – 89-е.
В полуфинале Пол, впервые в карьере пробившийся до этой стадии на турнирах Большого шлема, сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия №6 рейтинга ATP) – Новак Джокович (Сербия, 5).