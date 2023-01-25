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Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов в гостях

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов в гостях
Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Овечкин стал автором одного из голов "Вашингтона" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Колорадо".

Гол Овечкина состоялся в третьем периоде матча, и он стал для россиянина 811-м в карьере в НХЛ. По этому показателю капитан "Вашингтона" продолжает занимать второе место в списке самых результативных игроков за всю историю лиги. Лидирует канадец Уэйн Гретцки (894).

Между тем, россиянин превзошел рекорд Гретцки по другому показателю - количеству голов в гостевых матчах. Их теперь у Овечкина 447, что на один больше чем у Гретцки.

Что касается матча против "Колорадо", "Вашингтон" потерпел поражение со счетом 2:3.

хоккей НХЛ Александр Овечкин
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