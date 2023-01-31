Суд обязал Газизова вернуть "Спартаку" более 90 млн рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Уфы взыскал с бывшего гендиректора ФК "Спартак-Москва" Шамиля Газизова 92 млн рублей в пользу клуба, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Башкирии во вторник.

"Суд удовлетворил исковые требования АО футбольный клуб "Спартак-Москва" к Газизову Шамилю Камиловичу о взыскании суммы необоснованного обогащения и взыскал с Газизова в пользу ФК сумму необоснованного обогащения в размере 81,9 млн рублей и проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, в сумме 10,3 млн рублей за период с 9 декабря 2020 года по 1 июля 2022 года", - сказал собеседник агентства.

Иск АО ФК "Спартак-Москва" к Газизову был зарегистрирован 10 августа, следует из картотеки Октябрьского суда Уфы. В качестве третьего лица в судебном процессе участвовало ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие".

Ранее сообщалось, что в начале прошлого года спортивный менеджер обратился в Октябрьский районный суд Уфы с иском к АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" о восстановлении его в должности гендиректора. 11 марта 2022 года райсуд отклонил его заявление, 28 июля 2022 года в удовлетворении иска отказал Верховный суд Башкирии.

Газизов занимал пост гендиректора ФК "Спартак-Москва" с июля по декабрь 2020 года.

После увольнения из "Спартака" Газизов вернулся на пост генерального директора "Уфы", где работал с 2010 года.