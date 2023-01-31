"Бавария" арендовала у "Манчестер Сити" защитника Жоау Канселу
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Защитник сборной Португалии по футболу Жоау Канселу на правах аренды перешел из английского "Манчестер Сити" в немецкую "Баварию", сообщает пресс-служба клуба из Германии.
Арендное соглашение будет действовать до конца текущего сезона.
В "Манчестер Сити" 28-летний Жоау Канселу играет с 2019 года, перейдя из итальянского "Ювентуса". Также играл в итальянском "Интере", испанской "Валенсии", португальской "Бенфике".