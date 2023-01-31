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"Сочи" прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ, победив "Спартак"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Сочи" нанес поражение московскому "Спартаку" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат встречи 4:3 (3:0, 0:3, 1:0) в пользу "Сочи".

В составе сочинцев голы провели Федор Крощинский (13 минута), Сергей Косовец (15), Матвей Мичков (16), Иван Дидковский (43).

В составе "Спартака" отличились Федор Свечков (25), Андрей Локтионов (28), Александр Хохлачев (35).

"Сочи" прервал серию поражений, составившую пять матчей, но сохранил статус аутсайдера в Западной конференции – 23 очка в 56 матчах. "Спартак" выбыл из первой восьмерки, у него 58 очков в 58 матчах.

хоккей Спартак
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