"Сочи" прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ, победив "Спартак"
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Сочи" нанес поражение московскому "Спартаку" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Результат встречи 4:3 (3:0, 0:3, 1:0) в пользу "Сочи".
В составе сочинцев голы провели Федор Крощинский (13 минута), Сергей Косовец (15), Матвей Мичков (16), Иван Дидковский (43).
В составе "Спартака" отличились Федор Свечков (25), Андрей Локтионов (28), Александр Хохлачев (35).
"Сочи" прервал серию поражений, составившую пять матчей, но сохранил статус аутсайдера в Западной конференции – 23 очка в 56 матчах. "Спартак" выбыл из первой восьмерки, у него 58 очков в 58 матчах.