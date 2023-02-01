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"Челси" купил у "Бенфики" чемпиона мира за рекордную в истории АПЛ сумму

"Челси" купил у "Бенфики" чемпиона мира за рекордную в истории АПЛ сумму
Футболист Энцо Фернандес
Фото: Diogo Cardoso/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник португальской "Бенфики" Энцо Фернандес перешел в английский "Челси", сообщается на сайте лиссабонского футбольного клуба.

Сумма трансфера составила 121 млн евро, что стало новым рекордом в истории английского футбола. До этого рекордным трансфером был переход полузащитника Джека Грилиша из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" за 117 млн евро.

"Бенфика" была первым европейским клубом в карьере 22-летнего Фернандеса. Он перешел в португальскую команду в 2022 году из аргентинского "Ривер Плейт".

В составе сборной Аргентины Фернандес стал чемпионом мира-2022.

футбол Челси Бенфика Энцо Эрнандес
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