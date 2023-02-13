Хоккеист остался без почки после столкновения в матче первенства ВХЛ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Защитник "Динамо-Алтай" Егор Стронов лишился почки в результате полученной от столкновения с игроком самарского ЦСК ВВС травмы, сообщает пресс-служба барнаульского хоккейного клуба.

Игровой эпизод с участием 23-летнего Стронова произошел 11 февраля в матче первенства ВХЛ-Б в Самаре. После игры хоккеист был госпитализирован в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова города Самары.

"В ходе обследования было выявлено повреждение левой почки. Во время операции спасти орган врачам не удалось, в следствии чего, к сожалению, почку пришлось удалить", - говорится в сообщении.

"Состояние Егора оценивается врачами как стабильно тяжелое. В медицинских препаратах Егор на данный момент не нуждается", - отмечается в тексте сообщения.

Первенство ВХБ-Б – третий по статусу дивизион в отечественном хоккее.