Матыцин заявил о решенном вопросе по выплатам призовых победителям Спартакиады

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос с выплатой премиальных победителям и призерам I-й Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта решен, спортсмены начали получать деньги, завил министр спорта Олег Матыцин.

"Первые выплаты уже дошли до спортсменов, спросите у призеров и победителей Спартакиады, они подтвердят эту информацию. Мы стараемся это сделать максимально оперативно. Все юридические вопросы и бюрократические процедуры выполнены, сейчас все зависит от техники перечисления финансовых средств конкретным людям", - сказал министр журналистам в понедельник.

I-я Всероссийская Спартакиада между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года проходила с 10 августа по 2 октября 2022 года.

Ранее в СМИ появлялась информация о задержках с выплатами победителям и призерам Спартакиады.