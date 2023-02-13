Поиск

Матыцин заявил о решенном вопросе по выплатам призовых победителям Спартакиады

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос с выплатой премиальных победителям и призерам I-й Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта решен, спортсмены начали получать деньги, завил министр спорта Олег Матыцин.

"Первые выплаты уже дошли до спортсменов, спросите у призеров и победителей Спартакиады, они подтвердят эту информацию. Мы стараемся это сделать максимально оперативно. Все юридические вопросы и бюрократические процедуры выполнены, сейчас все зависит от техники перечисления финансовых средств конкретным людям", - сказал министр журналистам в понедельник.

I-я Всероссийская Спартакиада между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года проходила с 10 августа по 2 октября 2022 года.

Ранее в СМИ появлялась информация о задержках с выплатами победителям и призерам Спартакиады.

Спартакиада Олег Матыцин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Юрий Жирков объявил о завершении спортивной карьеры

Юрий Жирков объявил о завершении спортивной карьеры

Бах заявил, что не правительствам решать вопрос об участии спортсменов в соревнованиях

Бах заявил, что не правительствам решать вопрос об участии спортсменов в соревнованиях

Махачев защитил титул чемпиона UFC, победив Волкановски

Махачев защитил титул чемпиона UFC, победив Волкановски

Четыре гола Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Каролиной" в НХЛ

Четыре гола Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Каролиной" в НХЛ

"Реал" в пятый раз выиграл клубный ЧМ по футболу

"Реал" в пятый раз выиграл клубный ЧМ по футболу

Экс-футболист сборной России Мамаев объявил о завершении карьеры

Экс-футболист сборной России Мамаев объявил о завершении карьеры

"Спартак" выиграл Зимний кубок РПЛ в ОАЭ

"Спартак" выиграл Зимний кубок РПЛ в ОАЭ

Гендиректор "Нижнего Новгорода" сообщил о подписании контракта с Глушаковым

Россиянин Гаджимагомедов 21 февраля проведет второй бой на профессиональном ринге

Россиянин Гаджимагомедов 21 февраля проведет второй бой на профессиональном ринге

ЧМ-2025 по водным видам спорта перенесен из Казани в Сингапур

ЧМ-2025 по водным видам спорта перенесен из Казани в Сингапур
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });