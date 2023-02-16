Поиск

Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Дохе, где сыграет с первой ракеткой мира

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова вышла в 1/2 финала турнира WTA в Дохе (Катар).

В четвертьфинале спортсменка из России обыграла шестую ракетку мира американку Коко Гауфф - 6:2, 3:6, 6:1.

В рейтинге WTA Кудерметова занимает 11-е место. В полуфинале она сыграет с первым номером рейтинга Игой Свентек из Польши, которая победила в Дохе в 2022 году.

Кудерметова - единственная представительница России на турнире. Ранее из борьбы выбыли Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (18) и Дарья Касаткина (8).

Соревнования Qatar TotalEnergies Open-2023 относятся к категории WTA-500 и имеют призовой фонд свыше $780 тыс. Победительница получит более $120 тыс. и 470 очков в зачет рейтинга WTA.

теннис Вероника Кудерметова Катар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Сборная России по футболу сыграет с Ираном в марте

Сборная России по футболу сыграет с Ираном в марте

"Боруссия" победила "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

СКА выиграл Кубок континента КХЛ

FT сообщила о планах Джама Наджафи купить "Тоттенхэм" за $3,75 млрд

Чемпион UFC Махачев попал под угрозу дисквалификации из-за капельницы

"Бавария" победила ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-президент Международной федерации хоккея будет выращивать яблоки на Кубани

Павлюченко передумал возобновлять карьеру

Павлюченко передумал возобновлять карьеру

Российских прыгунов в воду пригласили участвовать в соревнованиях в Азии

Российских прыгунов в воду пригласили участвовать в соревнованиях в Азии
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });