Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Дохе, где сыграет с первой ракеткой мира

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова вышла в 1/2 финала турнира WTA в Дохе (Катар).

В четвертьфинале спортсменка из России обыграла шестую ракетку мира американку Коко Гауфф - 6:2, 3:6, 6:1.

В рейтинге WTA Кудерметова занимает 11-е место. В полуфинале она сыграет с первым номером рейтинга Игой Свентек из Польши, которая победила в Дохе в 2022 году.

Кудерметова - единственная представительница России на турнире. Ранее из борьбы выбыли Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (18) и Дарья Касаткина (8).

Соревнования Qatar TotalEnergies Open-2023 относятся к категории WTA-500 и имеют призовой фонд свыше $780 тыс. Победительница получит более $120 тыс. и 470 очков в зачет рейтинга WTA.