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"Ювентус" сыграл вничью с "Нантом" в 1/16 финала Лиги Европы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Ювентуса" и французского "Нанта" не определили победителя в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Игра в Турине завершилась со счетом 1:1. В составе "Ювентуса" отличился Душан Влахович (13-я минута). "Нант" ответил голом Людовика Блаcа (60).

Результаты других матчей:

"Байер" (Германия) - "Монако" (Франция) - 2:3.

"Севилья" (Испания) - "ПСВ" (Нидерланды) - 3:0.

"Спортинг" (Португалия) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 1:1.

Ответные встречи состоятся 23 февраля.

На стадии 1/16 финала команды, занявшие на групповом этапе Лиги Европы вторые места в своих подгруппах, встречаются с клубами, расположившимися на третьих местах в группах Лиги чемпионов УЕФА. Победители сыграют в 1/8 финала с командами, которые заняли первые места в группах Лиги Европы.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште (Венгрия).

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