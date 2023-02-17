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Чемпион мира в прыжках с шестом Любингер умер от рака в возрасте 50 лет

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий легкоатлет Тим Любингер, специализировавшийся в прыжках с шестом, скончался на 51-м году жизни, сообщается на сайте World Athletics.

Спортсмен ушел из жизни 16 февраля, его кончине предшествовала продолжительная болезнь.

Любингер – победитель чемпионата мира-2003 в помещении. Он участник четырех Олимпийских игр, семи чемпионатов мира на открытом воздухе, четырех ЧМ в помещении. Легкоатлет считался одним из лучшим прыгунов своего поколения, также известен экстравагантными празднованиями успешных прыжков.

Его последнее выступление на открытом воздухе состоялось на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, а последним крупным чемпионатом в карьере стал чемпионат Европы в помещении 2011 года, где он занял восьмое место в возрасте 38 лет.

После ухода из легкой атлетики работал тренером по фитнесу у футболистов.

В начале 2017 года у него диагностировали агрессивную форму лейкемии. Он прошел химиотерапию и выздоровел, но рак вернулся в 2022 году.

легкая атлетика
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