Россиянин Волков проведет бой на турнире UFC в марте

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Волков примет участие в поединке против представителя Молдавии Александра Романова на турнире под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, сообщает UFC Russia.

Турнир UFC Fight Night пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 12 марта по московскому времени.

На счету 34-летнего Волкова в смешанных единоборствах 35 побед при 10 поражениях. В свою очередь, 32-летний Романов выиграл 16 поединков, проиграл один бой.

Спортсмены представляют тяжелый вес, их бой состоится в основном карде турнира. Главным поединком бойцовского вечера, как сообщалось, станет бой между экс-чемпионом UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.