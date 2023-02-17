"Зенит" проиграл клубу из Ирана в товарищеском матче

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" потерпели поражение в товарищеском матче против иранского клуба "Сепахан".

Поединок, состоявшийся в пятницу в иранском Исфахане, завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Оба мяча были забиты в первом тайме, на 4-й и 44-й минутах. В перерыве главный тренер россиян Сергей Семак поменял всех игроков, кроме Далера Кузяева.

"Сепахан" - пятикратный чемпион Ирана, действующий бронзовый призер. Воспитанником "Сепахана" является нападающий немецкого "Байер 04" и сборной Ирана по футболу, экс-зенитовец Сердар Азмун.

Матч с исфаханским клубом - заключительный для "Зенита" в межсезонье.