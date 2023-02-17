Голы Толчинского и Буше принесли "Авангарду" победу над "Нефтехимиком" в матче КХЛ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанес поражение нижнекамскому "Нефтехимику".

Поединок, состоявшийся в пятницу в Омске, завершился в овертайме со счетом 2:1.

На 10-й минуте нападающий Сергей Толчинский вывел хозяев вперед. На 56-й минуте форвард гостей Евгений Митякин ответной шайбой перевел игру в дополнительное время.

В самом начале овертайма "Авангард" снял вратаря и вывел четвертого игрока. В результате американский нападающий Рид Буше установил окончательный счет, забив победный гол на 41-й секунде дополнительного времени.

Буше забросил свою 29-ю шайбу в сезоне и поднялся на четвертое место в списке снайперов. Кроме этого, отдавший два голевых паса форвард "Авангарда" Владимир Ткачев также поднялся на четвертое место, но в списке бомбардиров, набрав по системе "гол+пас" 54 очка (23+31).

В Восточной конференции КХЛ "Авангард" набрал 79 очков и с шестого места поднялся на третье. Команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.

"Нефтехимик" имеет в активе 68 баллов и замыкает восьмерку на "Востоке". Его соперниками в борьбе за плей-офф являются "Амур" (67) и "Трактор" (66).