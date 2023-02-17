Медведев обыграл канадца Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды) победил представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.

Результат встречи - 6:2, 6:4.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 11-е место. Оже-Альяссим, который был действующим победителем турнира, находится на восьмой строчке.

Следующим соперником Медведева будет 28-я ракетка мира болгарин Григор Димитров.

Медведев остался единственным российским участником турнира. Его соотечественник Андрей Рублев (5-й в рейтинге ATP) не смог преодолеть барьер первого круга.

Соревнование в Роттердаме входит в серию турниров категории ATP-500, оно проводится с 1972 года. Из россиян его выигрывали Евгений Кафельников (1999), Михаил Южный (2007), Андрей Рублев (2021). Чаще всех - три раза - титулы здесь завоевывал швейцарец Роджер Федерер (2005, 2012, 2018).

Призовой фонд турнира в Роттердаме в 2023 году составляет 2,07 млн евро.