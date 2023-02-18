Хоккеисты "Северстали" обыграли в Москве "Спартак" и вышли в плей-офф КХЛ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) потерпел поражение от череповецкой "Северстали".

Поединок, состоявшийся в субботу на столичной арене "Мегаспорт", завершился со счетом 1:3 (0:0, 1:2, 0:1).

Победа в основное время позволила "Северстали" закрепиться в восьмерке Западной конференции и обеспечить себе участие в плей-офф. Команда идет на седьмом месте, набрав 69 очков (64 игры).

"Спартак" на "Западе" находится на девятом месте, имея в активе 62 балла (65 игр). "Красно-белые" еще имеют шансы подняться на восьмое место, где в настоящее время находится минское "Динамо" (65 очков, 65 игр).

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2022/2023 завершится 26 февраля. Каждый клуб должен сыграть 68 матчей. Плей-офф стартует 1 марта. Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА.