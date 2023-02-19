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Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Роттердаме

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории ATP 500 в Роттердаме.

В финале соревнования россиянин обыграл представителя Италии Янника Синнера – 5:7, 6:2, 6:2.

На турнире в Нидерландах Медведев выступал в качестве 11-й ракетки мира. Однако после триумфа в этом соревновании 27-летний россиянин в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов поднимется на 10-ю строчку. В свою очередь, 21-летний Синнер поднимется с 14-го на 12-е место.

Турнир в Роттердаме стал первым, который экс-первая ракетка мира Медведев выиграл в 2023 году.

Соревнование в Роттердаме входит в серию турниров категории ATP-500. Призовой фонд составляет 2,07 млн евро.

теннис Даниил Медведев
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