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США и их партнеры обеспокоены идеей МОК о допуске россиян к международным соревнованиям

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Власти 34 стран, в том числе США, Великобритании, Франции, ФРГ, Республики Корея и Японии, считают, что вызывает опасения предложение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске к соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении определенных условий.

"Мы согласились с тем, что предложение МОК об изучении пути возвращения к соревнованиям для отдельных российских и белорусских спортсменов вызывает много вопросов и опасений", - говорится в опубликованном Госдепом США совместном заявлении 34 стран.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК. В январе 2023 года МОК допустил участие россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

В заявлении госдепа отмечается, что у правительств стран существуют "серьезные опасения по поводу того, насколько оправданно для российских и белорусских спортсменов выступать в нейтральном статусе". При этом они попросили МОК внести ясность в определение статуса "нейтралитет" в отношении спортсменов из РФ и Белоруссии.

"Нет никаких оснований для того, чтобы МОК пересмотрел свое решение об отстранении российских и белорусских спортсменов, принятое 28 февраля 2022 года", - следует из заявления.

Ранее МОК заявил о консультациях в международными спортивными федерациями по допуску на Олимпиаду россиян и белорусов в нейтральном статусе и при соответствии Всемирному антидопинговому кодексу. МОК подчеркивает, что конкретных сроков принятия решения по российским и белорусским спортсменам нет.

США МОК Россия Белоруссия
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