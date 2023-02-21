Форвард сборной Перу по футболу Рейна стал игроком московского "Торпедо"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Торпедо" сообщил о подписании нападающего сборной Перу Йорди Рейны.

Соглашение рассчитано на полгода с опцией продления на год, уточняется на сайте команды.

29-летний Рейна - двукратный чемпион Австрии в составе "Ред Булл Зальцбург", за который он выступал с 2013 по 2017 годы. За национальную команду Перу Рейна играет с 2013 года (30 матчей, 2 гола). В составе сборной нападающий становился бронзовым призером Кубка Америки-2015.

Последним клубом Рейны был "Шарлотт" из MLS (Высшая лига США).

В текущем сезоне Российской премьер-лиги "Торпедо" в турнирной таблице идет на последнем месте. Команда в 17-ти матчах одержала одну победу, три раза сыграла вничью.