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Илья Геркус 1 марта покинет пост президента ФК "Торпедо"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ярослав Савин сменит Илью Геркуса в должности президента "Торпедо", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.


"Мной, совместно с Советом директоров ФК "Торпедо Москва", принято решение о прекращении сотрудничества с 1 марта. Я желаю "Торпедо" удачи, побед и сохранения места в премьер-лиге", - сказал Геркус.И. о. председателя совета директоров "Торпедо" Анатолий Ходоровский выразил благодарность Геркусу за работу в клубе.

"В соответствии с принципом разделения властей руководитель исполнительного органа в дальнейшем не будет входить в состав совета директоров клуба. Его новый состав в соответствии с принятыми юридическими процедурами будет сформирован до середины марта 2023 года", - сказал Ходорковский.

Преемник Геркуса на посту президента ФК Ярослав Савин вступит в должность 2 марта.

Предыдущим местом работы Геркуса был московский "Локомотив", где он трудился в качестве президента клуба с 2016 по 2018 год. При нем клуб выиграл чемпионат России-2017/18. Что касается Савина, он "имеет международное спортивное образование от Cruyff Institute и Barça Innovation Hub", имеет опыт стажировок в "Барселоне", "Манчестер Юнайтед", "Галатарасае".

В настоящий момент "Торпедо" является аутсайдером РПЛ.

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