"Манчестер Сити" сыграл вничью с "РБ Лейпцигом" в Лиге чемпионов
"Интер" в большинстве обыграл "Порту"
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Сити" и немецкого "РБ Лейпциг" не определили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Игра в Лейпциге завершилась с результатом 1:1. Английский клуб открыл счет на 27-й минуте, отличился Рияд Марез. Хозяева смогли сравнять благодаря голу Йошко Гвардиола (70).
В параллельном матче итальянский "Интер" (Милан) на своем поле обыграл португальский "Порту" - 1:0. Гол забил Ромелу Лукаку (86).
На 80-й минуте игрок португальской команды Отавио получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Ответные матчи пройдут 14 марта в Манчестере и Порту соответственно.
Финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле.