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"Манчестер Сити" сыграл вничью с "РБ Лейпцигом" в Лиге чемпионов

"Интер" в большинстве обыграл "Порту"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Сити" и немецкого "РБ Лейпциг" не определили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра в Лейпциге завершилась с результатом 1:1. Английский клуб открыл счет на 27-й минуте, отличился Рияд Марез. Хозяева смогли сравнять благодаря голу Йошко Гвардиола (70).

В параллельном матче итальянский "Интер" (Милан) на своем поле обыграл португальский "Порту" - 1:0. Гол забил Ромелу Лукаку (86).

На 80-й минуте игрок португальской команды Отавио получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Ответные матчи пройдут 14 марта в Манчестере и Порту соответственно.

Финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле.

Футбол Манчестер Сити РБ Лейпциг Интер Порту
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