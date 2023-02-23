"Крылья Советов" обыграли "Динамо" в Кубке России по футболу

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" нанесли поражение соперникам из московского "Динамо" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Игра в Самаре завершилась со счетом 2:1. Победу хозяевам принесли точные удары Владимира Писарского (49-я минута) и Александра Зуева (89). За "Динамо" забил Константин Тюкавин (81).

Писарский, сыгравший дебютный матч в составе самарской команды, в первой половине сезона выступал под фамилией Сычевой. После перехода из "Оренбурга" в "Крылья Советов" один из лидеров гонки бомбардиров Российской премьер-лиги (14 голов) сменил фамилию.

Ответный матч команды сыграют в Москве 1 марта.

В текущем сезоне Кубок России проходит по обновленному регламенту - команды в плей-офф разделены на Путь РПЛ и Путь регионов. Победители четвертьфиналов Пути РПЛ выходят в полуфинал, проигравшие команды опускаются в Путь регионов, где встретятся с победителями первого этапа 1/4 финала региональной подгруппы. В финале Кубка России, который состоится в июне, встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка является московский "Спартак".