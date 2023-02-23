Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира ATP-250 в Катаре
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Кристофера О`Коннелла в четвертьфинале турнира ATP-250, который проходит в столице Катара Дохе.
Встреча продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:5.
Медведев занимает восьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), О`Коннелл идет на 94-м месте.
В полуфинале Медведева ждет встреча с победителем матча между испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной (31-е место в рейтинге) и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (9).
Призовой фонд соревнований в Катаре составляет свыше $1,3 млн.