Поиск

Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира ATP-250 в Катаре

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Кристофера О`Коннелла в четвертьфинале турнира ATP-250, который проходит в столице Катара Дохе.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:5.

Медведев занимает восьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), О`Коннелл идет на 94-м месте.

В полуфинале Медведева ждет встреча с победителем матча между испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной (31-е место в рейтинге) и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (9).

Призовой фонд соревнований в Катаре составляет свыше $1,3 млн.

Даниил Медведев Кристофер О`Коннелл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦСКА разгромил "Краснодар" в Кубке России по футболу

Высший суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение россиян

Рублев проиграл чеху Легечке в четвертьфинале турнира в Дохе

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "РБ Лейпцигом" в Лиге чемпионов

"Спартак" победил "Локомотив" в матче Кубка России по футболу

"Спартак" победил "Локомотив" в матче Кубка России по футболу

Дзюба выйдет в стартовом составе "Локомотива" на матч против "Спартака"

Илья Геркус 1 марта покинет пост президента ФК "Торпедо"

ISU оспорил в CAS решение РУСАДА по Валиевой

ISU оспорил в CAS решение РУСАДА по Валиевой

МОК заявил об отсутствии планов отменять санкции против РФ и Белоруссии

МОК заявил об отсутствии планов отменять санкции против РФ и Белоруссии

Решение о переходе Федерации шахмат России в Азию будет принято 28 февраля

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });