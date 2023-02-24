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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Барселону" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В 1/8 также вышли "Унион" и "Рома"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" победил испанскую "Барселону" во втором матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Игра на манчестерском стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счётом 2:1. За "Манчестер Юнайтед" отличились Фред (47-я минута) и Антони (73). В активе "Барселоны" гол Роберта Левандовски (18, пенальти).

Первый матч команды завершили со счётом 2:2. "Манчестер Юнайтед" выиграл по сумме двух матчей со счётом 4:3 и продолжит выступление в плей-офф турнира. "Барселона" закончила выступление в еврокубках в этом сезоне.

Так же в 1/8 вышел немецкий "Унион", обыгравший в параллельном матче нидерландский "Аякс" со счётом 3:1 (3:1 по сумме двух матчей).

Итальянская "Рома" обыграла австрийский "Зальцбург" - 2:0 (2:1 по сумме двух встреч).

На стадии 1/16 финала команды, занявшие на групповом этапе Лиги Европы вторые места в своих подгруппах, встречались с клубами, расположившимися на третьих местах в группах Лиги чемпионов УЕФА. Победители сыграют в 1/8 финала с командами, которые заняли первые места в группах Лиги Европы.

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште (Венгрия).

Манчестер Юнайтед Барселона
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