"Шахтёр" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв "Ренн"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Шахтёр" (Украина) по пенальти обыграл французский "Ренн" в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Основное время матча в Ренне завершилось со счётом 1:0 в пользу французского клуба, отличился Карл Токо Экамби (52-я минута).

Первую встречу выиграл "Шахтёр" со счётом 2:1, таким образом результат по сумме двух матчей стал ничейным, и игра продолжилась в овертайме.

В дополнительное время "Ренн" вышел вперед по сумме двух матчей благодаря голу Ибрагима Салаха (106). На последних минутах второго дополнительного тайма игрок французской команды Жанюэль Белосьян забил в свои ворота, что снова сделало счёт в двухматчевом противостоянии ничейным.

В серии пенальти точнее оказался "Шахтёр".

На стадии 1/16 финала команды, занявшие на групповом этапе Лиги Европы вторые места в своих подгруппах, встречались с клубами, расположившимися на третьих местах в группах Лиги чемпионов УЕФА. Победители сыграют в 1/8 финала с командами, которые заняли первые места в группах Лиги Европы.

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште (Венгрия).