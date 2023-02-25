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РПЛ осудила зрителей матча в Ульяновске, которые оскорбили бразильца Вендела

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига рассчитывает на скорейшее наказание фанатов, оскорбивших бразильского футболиста петербургского "Зенита" Вендела в матче против ульяновской "Волги", сообщает пресс-служба РПЛ.

В матче, который состоялся в субботу в Ульяновске, в сторону Вендела, который покидал игровое поле, с трибун был брошен банан. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу "Зенита".

Главный тренер "зенита" Сергей Семак заявил, что не слышал расистских оскорблений в адрес своих игроков.

"Я видел, что банан лежал, видел, что и снежки бросали болельщики - все, что было под рукой. Если посмотрите европейские чемпионаты, то в той же Франции в игрока, подающего угловой, летит все подряд. Что-то кто-то бросил, подняли и выбросили. Если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям, то не думаю, что были какие-то обидные выкрики и слова в адрес игроков. В адрес главного тренера - да, слышал немножко мата. А по поводу игроков - нет, их оберегали и уважали", - цитирует Семака пресс-служба "Зенита".

футбол Зенит Кубок России Ульяновск
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