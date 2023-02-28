УЕФА пригласил российских футболисток на турнир в Бангладеш

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - УЕФА направил РФС приглашение для женской сборной России (игроки не старше 17 лет) принять участие в турнире развития в Бангладеш, сообщили "Интерфаксу" в Службе коммуникаций РФС.

"Российский футбольный союз действительно получил приглашение от УЕФА принять участие в турнире развития в Бангладеш, в котором принимают участие женские сборные до 17 лет", - говорится в сообщении.

Турнир пройдет в Дакке с 20 по 28 марта.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов от турниров из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая Международную федерацию футбола (ФИФА) последовали рекомендации МОК.

Ранее сообщалось о создании рабочей группы по выходу РФС из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию.