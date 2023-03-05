Американец Джон Джонс стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американский боец смешанного стиля Джон Джонс стал обладателем чемпионского пояса UFC в тяжелом весе, победив в поединке за вакантный титул француза Сирила Гана.

Бой на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе завершился в первом раунде.

Это был первый бой Джонса в тяжелом весе. До этого спортсмен из США дважды становился чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Джонс выиграл 27-й бой при одном поражении. Ган проиграл второй поединок при 11 победах.