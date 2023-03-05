"Торпедо" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Торпедо" сыграли вничью с "Краснодаром" в выездном матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Воскресный поединок в Краснодаре завершился со счетом 2:2. За гостей из столицы голы реализовали Илья Стефанович (9 мин.) и Игорь Лебеденко (78). За хозяев мячи забили Сергей Петров (62) и Джон Кордоба (70).

"Краснодар" набрал 26 очков и в турнирной таблице поднялся на седьмое место.

"Торпедо" прервало серию поражений из пяти матчей. Команда является аутсайдером чемпионата (16-е место, 7 очков).