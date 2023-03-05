"Локомотив" вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против "Витязя"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Подмосковный "Витязь" на своей арене уступил "Локомотиву" (Ярославль) в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся в воскресенье в Балашихе, завершился со счетом 0:4 (0:2, 0:1, 0:1).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Локомотива". Следующая игра между командами пройдет 7 марта в Балашихе.

В Нижнекамске "Ак Барс" (Казань) победил местный "Нефтехимик". Встреча завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу казанцев, которые повели в серии (2-1). Следующая игра пройдет 7 марта в Нижнекамске.

15-й розыгрыш Кубка Гагарина стартовал 1 марта. Действующим чемпионом является московский ЦСКА.