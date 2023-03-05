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Хоккеисты СКА обыграли минское "Динамо" и вышли вперед в серии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в воскресенье нанес поражение минскому "Динамо" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок команд из Западной конференции, состоявшийся в Минске, завершился со счетом 0:4 (0:2, 0:1, 0:1).

Счет в серии стал 2-1 в пользу российской команды. Следующий матч запланирован на 7 марта в столице Белоруссии.

СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017 гг.).

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