Хоккеисты СКА обыграли минское "Динамо" и вышли вперед в серии
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в воскресенье нанес поражение минскому "Динамо" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Поединок команд из Западной конференции, состоявшийся в Минске, завершился со счетом 0:4 (0:2, 0:1, 0:1).
Счет в серии стал 2-1 в пользу российской команды. Следующий матч запланирован на 7 марта в столице Белоруссии.
СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017 гг.).