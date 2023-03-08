"Бенфика" разгромила "Брюгге" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Футболисты португальской "Бенфики" победили бельгийский "Брюгге" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра в Лиссабоне завершилась со счётом 5:1. Победу "Бенфике" принесли голы Рафаэла Силвы (38-я минута), Гонсалу Рамуша (45+2 и 57), Жоау Мариу (71, пенальти) и Давида Нереса (77). За "Брюгге" забил Бьорн Мейер (87).

На 2-й минуте арбитр при помощи системы VAR зафиксировал офсайд и не засчитал гол Жоау Мариу.

Итоговый счёт в двухматчевом противостоянии - 7:1 в пользу "Бенфики".

Своего соперника по четвертьфиналу португальский клуб узнает после жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.

Финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал".