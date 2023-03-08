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Умер тренер, помогавший Капелло в сборной России

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Итальянский специалист Итало Гальбьяти скончался в среду в возрасте 85 лет, сообщается в твиттере футбольного клуба "Милан", в системе которого он работал.

Главным тренером "Милана" Гальбьятти становился в 1981, 1982 и 1984 годы.

Продолжительную часть тренерской карьеры провел в качестве помощника Фабио Капелло. В его тренерский штаб Гальбьяти входил в итальянских "Роме" и "Ювентусе", испанском "Реале", сборной Англии. Вместе с Капелло он в период с 2012 по 2014 год работал в сборной России.

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