"Торпедо" в овертайме обыграло московское "Динамо" и сравняло счет в серии плей-офф КХЛ
Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" победил соперников из "Динамо" (Москва) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча проходила в Москве и закончилась с результатом 5:4 ОТ (2:2, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу нижегородцев. Победу "Торпедо" принесли голы Сергея Гончарука (13-я и 30-я минуты), Максима Федотова (20), Антона Сизова (54) и Даниила Бокуна (69). В активе "Динамо" шайбы Джордана Уила (3 и 21), Эрика О`Делла (6) и Дмитрия Рашевского (57).
Счет в серии - 2:2.
Следующая игра состоится в Нижнем Новгороде 10 марта.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА.