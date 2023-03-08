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"Торпедо" в овертайме обыграло московское "Динамо" и сравняло счет в серии плей-офф КХЛ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" победил соперников из "Динамо" (Москва) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Москве и закончилась с результатом 5:4 ОТ (2:2, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу нижегородцев. Победу "Торпедо" принесли голы Сергея Гончарука (13-я и 30-я минуты), Максима Федотова (20), Антона Сизова (54) и Даниила Бокуна (69). В активе "Динамо" шайбы Джордана Уила (3 и 21), Эрика О`Делла (6) и Дмитрия Рашевского (57).

Счет в серии - 2:2.

Следующая игра состоится в Нижнем Новгороде 10 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА.

Торпедо Динамо КХЛ
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